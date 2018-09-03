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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
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مكافحة المخدرات تضبط 15 طربة حشيش

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:01 م
مكافحة المخدرات تضبط 15 طربة حشيش مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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نجحت اجهزة الامن في ضبط  (أحد الأشخاص) مقيم بمحافظة الإسماعيلية، سبق إتهامه فى 3 قضايا متنوعة "سرقة، خيانة، تبديد" فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته ( 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو).
 
وتم ضبط (شخصين) مقيمان بمحافظة الدقهلية فى كمين أعد لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام) .
 
وضبطت اجهزة الامن  ( 3 أشخاص) مقيمون بمحافظة أسوان فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 250 جرام لمخدر الهيروين) .
 
 
 
 

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