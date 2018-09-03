مكافحة المخدرات تضبط 15 طربة حشيش

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

نجحت اجهزة الامن في ضبط (أحد الأشخاص) مقيم بمحافظة الإسماعيلية، سبق إتهامه فى 3 قضايا متنوعة "سرقة، خيانة، تبديد" فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته ( 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو).

وتم ضبط (شخصين) مقيمان بمحافظة الدقهلية فى كمين أعد لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام) .

وضبطت اجهزة الامن ( 3 أشخاص) مقيمون بمحافظة أسوان فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 250 جرام لمخدر الهيروين) .