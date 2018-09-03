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معارض "كلنا واحد" تواصل بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:00 ص
معارض "كلنا واحد" تواصل بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة معارض "كلنا وأحد" - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت معارض "كلنا واحد" لبيع مستلزمات المدارس ضمن مبادرات وزارة الداخلية، فتح أبوابها للجمهور، لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل فى كافة المحافظات.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية لمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

وفى هذا السياق، أقامت مديريات الأمن معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجاً لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.


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