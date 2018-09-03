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مصادر: افتتاح القوس الشمالى الغربى بـ"الإقليمى" قبل منتصف الشهر الجارى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:30 ص
مصادر: افتتاح القوس الشمالى الغربى بـ"الإقليمى" قبل منتصف الشهر الجارى الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال إحدى جولاته
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه من المتوقع افتتاح القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بطول 57.5 كم قبل منتصف الشهر الجارى.

وأضافت المصادر أنه سيتم تنفيذ قرار تنظيم دخول الشاحنات إلى القاهرة الكبرى ومنع دخول المقطورات بالتزامن مع الافتتاح الرسمى للطريق.

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل أكد أن آخر قطاع بالطريق المدرج بالمشروع القومى للطرق أصبح جاهزًا للافتتاح، بعدما انتهت أعمال تنفيذه بالكامل، وأنه سيتم إدراجه بالافتتاحات التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة.

 

 


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