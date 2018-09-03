محمد بن راشد يعلن أسماء أول رائدى فضاء عرب للمحطة الدولية

كتبت ريهام عبد الله

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبى، أسماء أول رائدى فضاء لمحطة الفضاء الدولية ، وهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مؤكدا أنهما رفعا سقف الطموحات للأجيال الإماراتية الجديدة.

وقال بن راشد :"في إنجاز عربي جديد .. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدى فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية .. هزاع المنصوري وسلطان النيادي .. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي .. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا".

وأضاف :"لدينا اليوم البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ فى المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة 100٪ ولدينا رواد فضاء مواطنين، ولدينا قطاع فضائى باستثمارات 20 مليار درهم .. والأهم.. لدينا الانسان الذي لا سقف لطموحاته إلا السماء .. الخلاصة:الانسان العربي "يستطيع" اذا توفرت له الظروف".