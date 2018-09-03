video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسى الجديد

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:47 م
محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسى الجديد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال الإنشاء الجارية فى سوق التونسى الجديد بالبساتين الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلاً للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة  بين مقابر التونسى ومقابر الإمام الشافعى التى يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وطالب المحافظ خلال الجولة القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائياً علي العشوائية الموجودة به .

وأشار المحافظ إلى أن سوق التونسى الجديد الجارى إنشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق حيث وفرت المحافظة موقعين بديلين لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين الأول على مساحة حوالى 30 ألف م2 ويواجهه الموقع الثاني بمساحة 25 ألف م2 بجوار محطة الكهرباء وروعي عند اختيار المواقع الجديدة قربها من موقع السوق القديم حرصاً علي البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا تبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم ،  كما أنها تتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة وسيخصص الموقع الاول لنقل 4 أسواق هي سوق الاثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مباني ، أما الموقع الثاني فسيخصص لنقل سوق شارع 16 ( نشاط الخردة ) علي مساحة اجمالية 8830 م2 ويستوعب 340 وحدة .

وقد تم ضم محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد اليه ونقل المحطة القديمة لمنطقة اخري للاستفادة من هذه المساحة في توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها الي مظلة تحتوي مبني ارضي ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات ، كما تم الموافقة علي رفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين 30 متر ليعمل كمحور رئيسي رابط بالاتوستراد وتطوير السوق المؤقت ليكون سوق ثابت لمواد تشطيبات البناء وتحويل احدي المناطق لتكون موقف سيارات دائم وسوق سيارات أسبوعي مكشوف .

والسوق الجديد مزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه كما سيوجد به نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة اطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن ، كما سيتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق .

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من وضع تصور شامل لتشغيل السوق وكيفية ادارته ومراقبته وعمل دراسة مرورية لكيفية التعامل مع الكثافات المتوقعة حول السوق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يوجه بتوفير البدائل قبل غلق كوبرى السيدة عائشة ومنع الإشغالات

القاهرة

اخبار القاهرة

التونسى

سوق التونسي

الاسواق




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة