محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسى الجديد

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال الإنشاء الجارية فى سوق التونسى الجديد بالبساتين الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلاً للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة بين مقابر التونسى ومقابر الإمام الشافعى التى يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وطالب المحافظ خلال الجولة القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائياً علي العشوائية الموجودة به .

وأشار المحافظ إلى أن سوق التونسى الجديد الجارى إنشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق حيث وفرت المحافظة موقعين بديلين لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين الأول على مساحة حوالى 30 ألف م2 ويواجهه الموقع الثاني بمساحة 25 ألف م2 بجوار محطة الكهرباء وروعي عند اختيار المواقع الجديدة قربها من موقع السوق القديم حرصاً علي البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا تبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم ، كما أنها تتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة وسيخصص الموقع الاول لنقل 4 أسواق هي سوق الاثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مباني ، أما الموقع الثاني فسيخصص لنقل سوق شارع 16 ( نشاط الخردة ) علي مساحة اجمالية 8830 م2 ويستوعب 340 وحدة .

وقد تم ضم محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد اليه ونقل المحطة القديمة لمنطقة اخري للاستفادة من هذه المساحة في توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها الي مظلة تحتوي مبني ارضي ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات ، كما تم الموافقة علي رفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين 30 متر ليعمل كمحور رئيسي رابط بالاتوستراد وتطوير السوق المؤقت ليكون سوق ثابت لمواد تشطيبات البناء وتحويل احدي المناطق لتكون موقف سيارات دائم وسوق سيارات أسبوعي مكشوف .

والسوق الجديد مزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه كما سيوجد به نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة اطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن ، كما سيتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق .

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من وضع تصور شامل لتشغيل السوق وكيفية ادارته ومراقبته وعمل دراسة مرورية لكيفية التعامل مع الكثافات المتوقعة حول السوق.