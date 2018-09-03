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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:53 م
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محافظ الشرقية الجديد: استكمال المشروعات الخدمية على رأس أولوياتى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:19 م
محافظ الشرقية الجديد: استكمال المشروعات الخدمية على رأس أولوياتى جانب من الحفل
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه سيعمل على استكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة، معربًا عن شكره وتقديريه لاختياره القيادة السياسية له محافظا للاقليم.
 
وأكد محافظ الشرقية خلال حفل "تسليم وتسلم" عقد بديوان المحافظة، اليوم الاثنين، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة فتح قناة تواصل مباشر مع المواطنين لعرض الحقائق واستعراض المعوقات ووضع الحلول اللازمة للتغلب عليها.
 
حضر الحفل بحضور المحافظ السابق اللواء خالد سعيد، ونائبه السابق اللواء سامى سيدهم، والجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، حيث استعرض فيه خالد سعيد خطة المحافظة وأهم الملفات التى أجندة المحافظة تهميدا لاستكمال المحافظ الجديد تلك المشروعات، التى من أبرزها مياه الشرب، الصرف الصحى، الإسكان.
 

 


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