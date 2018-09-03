محافظ البحيرة يستقبل وفدًا كنسيًا برئاسة الأنبا باخوميوس

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفدًا كنسيًا برئاسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم الاثنين، وذلك لتقديم التهنئة له وتأكيدهم على مساندتهم له ووقوفهم بجانبه ومشاطرتهم المسئولية معه فى مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ البحيرة على واجب و مسئولية جميع فئات الشعب وطوائفه تحمل المسئولية خلف القيادة السياسية فى نسيج واحد لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أنه قد شرف بمقابلة البابا شنودة أكثر من مرة ولمس مدى وطنيته وغيرته وحبه لوطنه.

حضر اللقاء الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وأعضاء الوفد الكنسى الذى ضم جناب القمص بولس نعمة الله والقمص ثاوفيلس نسيم والراهب تواضروس والدكتورة بشار عبد الملك عضو المجلس الملي.