video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة اشغالات الطريق على مستوى الأحياء

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:35 م
محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة اشغالات الطريق على مستوى الأحياء د. عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية خلال الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية إجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء لمناقشة آليات التعامل مع الإشغالات والتعديات بالثغر، وذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.
 
وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات كلا فى نطاقه وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمحافظة وجميع الجهات المعنية، وشدد عليهم بإزالة جميع الإشغالات التى تسببها المقاهى والكافتيرات على مستوى أحياء المحافظة، مؤكدا عليهم أنه لن يقبل بأى شكل من الأشكال بتواجد تلك الاشغالات التى تؤثر على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل حصر شامل بالإشغالات الموجودة فى نطاق كل حي، كما كلفهم بعمل بيان يومى بحملات الإشغالات وإزالة التعديات التى تقوم بها الأحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، وشدد عليهم بالتنسيق الكامل بين المحافظة وشرطة المرافق فى حصر تلك الإشغالات.
 
على صعيد آخر، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بمراجعة صناديق القمامة المتواجدة كلا فى نطاقه، مشددا عليهم بوضع آلية موحدة لوضع تلك الصناديق بالشوارع الرئيسية على أن تكون بالجهة اليمنى من الطريق وفقا للمعايير والشروط العلمية، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
 
وفى سياق آخر، هنأ  الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية نادي الإتحاد السكندري ومجلس إدارته لتأهل فريقه لكرة القدم إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية للأندية، بعدما تعادل 2 / 2 أمام مضيفه الترجي التونسي في إياب دور الـ32 بالبطولة.

وتوجه محافظ الاسكندرية بخالص التهنئة للشعب السكندري على الإنجاز الذى حققه نادي الإتحاد السكندري،  معربا عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو نادي الإتحاد السكندري وجهازهم الفني من أداء بطولي مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، فى الوصول لهذا الإنجاز، متمنيا لهم ولجميع الأندية العريقة المتواجدة في محافظة الإسكندرية بالمزيد من النجاح والبطولات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء التحويلات بكليات جامعة الإسكندرية 15 سبتمبر الجارى

"النقل العام" بالإسكندرية نستهدف تطبيق نظام "التذكرة الموحدة" بالمحافظة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

اشغالات الطريق




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة