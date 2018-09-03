محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة اشغالات الطريق على مستوى الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية إجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء لمناقشة آليات التعامل مع الإشغالات والتعديات بالثغر، وذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات كلا فى نطاقه وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمحافظة وجميع الجهات المعنية، وشدد عليهم بإزالة جميع الإشغالات التى تسببها المقاهى والكافتيرات على مستوى أحياء المحافظة، مؤكدا عليهم أنه لن يقبل بأى شكل من الأشكال بتواجد تلك الاشغالات التى تؤثر على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل حصر شامل بالإشغالات الموجودة فى نطاق كل حي، كما كلفهم بعمل بيان يومى بحملات الإشغالات وإزالة التعديات التى تقوم بها الأحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، وشدد عليهم بالتنسيق الكامل بين المحافظة وشرطة المرافق فى حصر تلك الإشغالات.

على صعيد آخر، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بمراجعة صناديق القمامة المتواجدة كلا فى نطاقه، مشددا عليهم بوضع آلية موحدة لوضع تلك الصناديق بالشوارع الرئيسية على أن تكون بالجهة اليمنى من الطريق وفقا للمعايير والشروط العلمية، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وفى سياق آخر، هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية نادي الإتحاد السكندري ومجلس إدارته لتأهل فريقه لكرة القدم إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية للأندية، بعدما تعادل 2 / 2 أمام مضيفه الترجي التونسي في إياب دور الـ32 بالبطولة.

وتوجه محافظ الاسكندرية بخالص التهنئة للشعب السكندري على الإنجاز الذى حققه نادي الإتحاد السكندري، معربا عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو نادي الإتحاد السكندري وجهازهم الفني من أداء بطولي مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، فى الوصول لهذا الإنجاز، متمنيا لهم ولجميع الأندية العريقة المتواجدة في محافظة الإسكندرية بالمزيد من النجاح والبطولات.