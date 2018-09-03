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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:18 م
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محافظ الأقصر الجديد يقود جولة مفاجئة بمستشفى الأقصر العام

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:12 م
محافظ الأقصر الجديد يقود جولة مفاجئة بمستشفى الأقصر العام مستشفى الأقصر العام - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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فى أولى جولاته المفاجئة لمتابعة العمل فى الهيئات والمؤسسات الحكومية، قاد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر الجديد جولة داخل مستشفى الأقصر العام لمتابعة العمل داخلها دون إبلاغ أى مسئول بمديرية الصحة أو المستشفى لمشاهدة الدعم للمرضى بعينيه. 
 
وخلال جولة محافظ الأقصر داخل المستشفى، اطمأن من المواطنين على الخدمة والعلاج لهم ومدى حضور وتواجد الأطباء بالمستشفى، و أكد لهم على أن مهمته هى خدمة المواطن فى أى مؤسسة أو هيئة حكومية. 
 
والتقى المحافظ فى جولته بمدير المستشفى وطالبه بمراجعة حضور وغياب وإجازات الأطباء بصورة دائمة ومعاقبة المخالفين، وشدد على ضرورة الإهتمام بالمرضى الفقراء، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمترددين على العيادات الخارجية ومختلف اقسام المستشفى.
 
 

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