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فيديو.. نجل الفنان المرسى أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه فى القفص

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:42 م
فيديو.. نجل الفنان المرسى أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه فى القفص المتهم داخل قفص الاتهام
كتب كريم صبحى
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قررت  محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علاء عباس، تأجيل محاكمة نجل الفنان المرسى أبو العباس، المتهم بقتل زوجته وطفلتيه لجلسة 6 نوفمبر لحضور محاميه، صدر القرار بعضوية المستشارين جمال رزق ،هشام بشير .
 
ورصدت عدسات اليوم السابع فيديو يظهر فيه لأول مرة المتهم، أثناء سؤال القاضي محمد علاء الدين عباس، رئيس المحكمة ، للمتهم صلاح المرسي عن محاميه فقال له لم يحضر، وعندما ساله القاضي عن ندب محامي اخر قال :" انا متمسك بدفاعي".

كانت  نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمرت بإحالة نجل الفنان المرسي أبو العباس إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته وطفلتيه خنقًا ببولاق الدكرور.

وقال المتهم، إنه قتل زوجته وبناته بعد خسارة ثروته في البورصة، ومروره بضائقة مالية، حيث أكد أنه كان يخشى عليهن المعاناة من الفقر، ما دفعه لقَتلهن


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