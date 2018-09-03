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ضبط 9 من أطراف الخصومات الثأرية وتنفيذ 40 حكما خلال حملات بقنا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:15 ص
ضبط 9 من أطراف الخصومات الثأرية وتنفيذ 40 حكما خلال حملات بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا- وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي، ورجال المباحث الجنائية القبض علي 9 أشخاص من أطراف الخصومات الثأرية مع تنفيذ 40 حكم مستأنف وحبس جزئي وغرامات خلال حملة أمنية.
 
كان اللواء مجدى القاضى  مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد  شن حملات أمنية  مكبرة لضبط أطراف  الخصومات الثأرية، أسفرت عن ضبط عدد 9 مطلوبين على ذمة قضايا مشاجرات وإطلاق نار بدائرة مركز أبوتشت ومركز قنا، بإجمالي عدد 40 حكما، شملت 35 حكم حبس جزئي ومستأنف، و5 أحكام غرامات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

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