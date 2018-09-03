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ضبط 40 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بالمنوفية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:29 ص
ضبط 40 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بالمنوفية لحوم فاسدة-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط 40 طن لحوم داخل مصنع للصناعات الغذائية الحديثة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.  
 
 تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد  تمكن المقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين من ضبط.  " 40 " طن لحوم مشفاه جاموس , أغنام , بقري , مفروم  داخل مصنع للصناعات الغذائية الحديثة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات ، ملك " م  . ع . ع . م " لم يستجوب "  وبالكشف عليها بمعرفة الطبيب البيطرى، أفاد أن جميع اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستخدام الآدمى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
كما تمكن ضباط وحدة مباحث المرور بمديرية أمن المنوفية من ضبط عامل وبحوزتة أوراق تراخيص مزورة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من ضبط " م . ج . ع " 29 عاما عامل ومقيم دائرة مركز شبين الكوم لقيامه بتقديم أورق لترخيص سيارة خاصة بشقيقه " ع . ج . ع " ومقيم بذات الناحية.. والموكل من قبله لإنهاء إجراءات الترخيص ،حيث تبين أن الطبعة التأمينية المرفقة بالأوراق مزورة .. عقب الإستعلام من مكتب تأمينات أوسيم شمال الجيزة .
 
وبسؤال  المتهم قرر بقيامه بالاستعانه " م . ح . ع . " صاحب مكتب خدمات ورحلات بناحية الشهداء " لم يستجوب "  لإنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وأن الأخير أحضر له الطبعة التأمينية مقابل مبلغ مالى قدره  "1500 جنيه"، ونفى علمه بكونها مزورة .
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص، والتحرى حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.  
 
 
 
 
 

 


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