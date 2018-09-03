صور.. مدير أمن القاهرة يستكمل حملات التطهير ويضبط 22 بائعا و21 عربة مأكولات

كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت كافة نطاق العاصمة، استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمة وغلق كافة المقاهي المخالفة وتنظيم الحركة المرورية والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، بقصد إعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة.

واستهدفت الحملات التى تمت بمشاركة كافة أجهزة المديرية المعنية ( الإدارة العامة لقطاعات المعنية -الإدارة العامة لمرور القاهرة - إدارة شرطة المرافق – الإدارة العامة لمباحث القاهرة –الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة).

وأسفرت الحملات عن 500إزالة إدارية، 77 إشغال طريق، 22 بائع جائل، 7 عدم حمل شهادة صحية، 12 محضر تلوث بيئة، 3 عربة يد عجل لبيع الخضار، 24 محاضر إدارة بدون ترخيص، 3 عربة فول، 3 عجل لبيع الموز، 8 فاترينة لبيع المأكولات، 4 عربة كارو، 1 لافتة إعلانات، حجز 5 توك توك، 10 سيارات متروكة، 50 إزالة تاندة، 4 تنفيذ قرار غلق إدارى .

وفي مجال المرور تم ضبط 2402 كلبش، 40 تعطيل حركة المرور، 635 سحب تراخيص، 3500 مخالفات نموذج 125، 15طمس لوحات، 40 أنتظار في الممنوع، 15 ملصقات ومعلقات، 88 مخالفة شروط التراخيص، 40 حظر سير النقل، 35 بدون رخصة قيادة، 38 بدون رخصة تسيير، 99 أنبعاث دخان، 90 أمن ومتانة ، 8 حجز درجات نارية ، 5 حجز مركبات .