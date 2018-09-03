صور.. زعماء أفريقيا والصين يلتقطون الصور التذكارية خلال قمة فوكاك بمشاركة الرئيس السيسى

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

التقط زعماء القارة الأفريقية والصين، اليوم الإثنين عدد من الصور التذكارية بعد الجلسة الافتتاحية للقمة .

وافتتحت اليوم قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين - أفريقيا (فوكاك) فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية (بكين)، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير من القادة الأفارقة والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية و27 منظمة دولية وأفريقية.

وتأتى قمة هذا العام تحت عنوان "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع".



الرئيس السيسى يلتقط الصور التذكارية بقمة الصين أفريقيا



الرئيس السيسى بقمة الصين أفريقيا ببكين



الرئيس السيسى ورئيس الصين



جلسة قمة الصين أفريقيا



جوتيريس ورئيس الصين



رئيس النيجر ورئيس الصين



رئيس أنجولا ورئيس الصين



رئيس جنوب السودان ورئيس الصين



رئيس جيبوتى والرئيس الصينى



رئيس سيراليون جوليوس ماادا بيو ورئيس الصين



رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار مع رئيس الصين



زعماء قمة الصين أفريقيا فى بكين



زعماء قمة الصين أفريقيا



صور تذكارية لزعماء قمة الصين أفريقيا



صورة تذكارية لزعماء قمة الصين أفريقيا