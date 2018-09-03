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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:44 ص
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صور..إصابة شخصين بالرصاص خلال احتجاجات عنيفة ضد الرئيس أورتيجا فى نيكاراجوا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:05 ص
صور..إصابة شخصين بالرصاص خلال احتجاجات عنيفة ضد الرئيس أورتيجا فى نيكاراجوا جانب من العنف فى نيكاراجوا
ماناجوا (أ ف ب)
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أصيب شخصان على الأقلّ بالرصاص، الأحد عندما استهدفت جماعات شبه عسكرية متظاهرين مناهضين للحكومة فى العاصمة النيكاراجوية.

وأصاب مسلّحون مجهولون أحد المتظاهرين فى ذراعه فى إحدى مناطق العاصمة، بينما أصيب شخص آخر أثناء مشاركته باحتجاجات خرجت فى مكان آخر.

وتفجّر الغضب فى أعقاب قرار الرئيس دانيال أورتيجا، الجمعة بأن تغادر بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البلاد بعد نشرها تقريرا ينتقد "مناخ الخوف".

وسافرت البعثة المكوّنة من أربعة أعضاء، بقيادة غييرمو فرنانديز، إلى بنما، وكتبت البعثة على تويتر "سنُواصل مراقبة الوضع ومرافقة الضحايا فى بحثهم عن العدالة والحقيقة، من المكتب الإقليمى فى بنما".

ورفض أورتيجا الاتهامات الموجّهة إليه، واصفًا الأمم المتحدة بأنها "أداة لسياسات الإرهاب والأكاذيب والعار"، بدأ انزلاق نيكاراجوا نحو الفوضى فى 18 أبريل الماضى، عندما قُمعت احتجاجات صغيرة نسبياً ضد إصلاحات الضمان الاجتماعى التى تم لاحقاً إلغاؤها.

اشتعال سيارة
اشتعال سيارة

 

إصابة أحد الأشخاص
إصابة أحد الأشخاص

 

العنف فى مظاهرات نيكاراجوا
العنف فى مظاهرات نيكاراجوا

 

العنف فى نيكاراجوا
العنف فى نيكاراجوا

 

النيران تلتهم سيارة فى نيكاراجوا
النيران تلتهم سيارة فى نيكاراجوا

 

جانب من احتجاجات نيكاراجوا
جانب من احتجاجات نيكاراجوا

 

جانب من العنف فى نيكاراجوا
جانب من العنف فى نيكاراجوا

 

متظاهر يحمل سلاح هاون فى الاحتجاجات
متظاهر يحمل سلاح هاون فى الاحتجاجات

 

مسيرات فى نيكاراجوا
مسيرات فى نيكاراجوا

 

مسيرة ضد الرئيس فى نيكاراجوا
مسيرة ضد الرئيس فى نيكاراجوا

 

مظاهرات نيكاراجوا
مظاهرات نيكاراجوا

 

 


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