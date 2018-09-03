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شكرى يؤكد على أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى منتدى "الصين - أفريقيا"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:12 ص
شكرى يؤكد على أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى منتدى "الصين - أفريقيا" الدكتور سامح شكرى وزير الخارجية
بكين- محمد الجالى
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محمد الجالى
 

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى منتدى "الصين-أفريقيا"، مشيراً إلى العلاقة التى تربط بين الصين ودول القارة الأفريقية من تقديم منح وقروض ودعم لجهود التنمية بدول القارة، والمركز الذى تحتله على الصعيد السياسى لدعم الدول الأفريقية، والذى يجعل من هذا المنتدى مناسبة مهمة، لاستمرار التواصل والتعاون والتنسيق مع الصين.

وأضاف "شكري"،  في تصريحات صحفية، من العاصمة الصينية بكين،  أن مصر ستتولي رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، وسوف تستمر من خلال هذه الرئاسة فى رعاية هذه العلاقة الخاصة التى تربط الاتحاد الأفريقي مع الصين، والعمل على الاستمرار فى استخلاص المصالح المشتركة بين الجانبين.


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