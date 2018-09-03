سيدة تهرب برفقة أطفالها لصديقها وأسرتها تبلغ باختفائها بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تنجح فى كشف غموض واقعة بلاغ إختفاء سيدة رفقة أولادها الثلاثة .

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر لكشف غموض واقعة بلاغ المواط"أيمن . م . ع " 36 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، بغياب ( شقيقته نوره 32 سنة ، وأطفالها " عبدالله – 10سنوات ، يوسف - 5سنوات ، رؤى – سنتان") ، عن منزلهم، وتلقى زوجها المواطن "زكريا . ع . م " عامل - إتصالا هاتفيا من زوجته أفادت خلاله بإستقلالها سيارة أجرة من قرية العضايمة متجهة إلى مدينة إسنا وعدم توقف السائق لإنزالها، وعقب ذلك أُغلق هاتفها .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تواجد (المبلغ بغيابها) بمنطقة الكريمات بالجيزة وأنها على إتصال بـ"محمود . م . ع" مقيم بالدلنجات بالبحيرة، وأن الأخير على إتصال بشقيقة المتغيبة "منى . م . ع " على هاتفها المحمول، والتى بإستدعائها قررت أن شقيقتها ذهبت للقاء "محمود "بمحافظة البحيرة، وتركت منزلها بمحض إرادتها لوجود خلافات عائلية.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتغيبة بالذهاب إلى مركز الدلنجات بالبحيرة لمقابلة "محمود" ، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليه، فقامت بالإتصال بشخص آخر يدعى"صبحى . ج . ع " سبق تعارفها عليه من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والذى قام بتدبير طعام لها ولأطفالها والحجز لها بالسوبر جيت للعودة إلى منزلها وعقب وصولها تم ضبطها، وأقرت بما جاء بأقوال شقيقتها وأنها تركت مسكنها بمحض إرادتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .