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ستة نواب عراقيون مرشحون لترأس مجلس النواب خلال السنوات الأربع المقبلة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:24 م
ستة نواب عراقيون مرشحون لترأس مجلس النواب خلال السنوات الأربع المقبلة البرلمان العراقى
كتب : أحمد جمعة
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استأنف البرلمان العراقى عقد جلسته الأولى وتم فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب خلال السنوات الأربع المقبلة، وأعلن رئيس جلسة البرلمان استلام 6 أسماء لنواب عراقيين للترشيح لرئاسة البرلمان.

وأكد مصدر برلماني عراقى انسحاب نواب كتلتى الفتح ودولة القانون من جلسة البرلمان، وقال المصدر إن "نواب كتلتى الفتح ودولة القانون انسحبوا من جلسة مجلس النواب".

وأضاف المصدر أن "ذلك جاء بسبب إعلان رئيس تحالف سائرون حسن العاقولى أن محور سائرون والنصر والحكمة والوطنية شكل الكتلة الأكبر".

وكان رئيس الجلسة محمد على زينى قد افتتح، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة الأولى للبرلمان بحضور 297 نائباً، وشهدت الجلسة تأدية النواب الجدد لليمين الدستورية.


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