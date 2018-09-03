سبب غريب دفع رئيس الفلبين لزيارة إسرائيل.. تعرف عليه

كتب- هاشم الفخرانى

برر الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي المعروف عنه تصريحاته شديدة اللهجة تجاه الولايات المتحدة، ولاسيما خلال فترة حكم الرئيس الأمريكى السابق بارك أوباما الذى وصفه فى أحد خطابته بـ"أبن العاهرة" ، زيارته لإسرائيل بأنها تهدف للاطمئنان على الرعايا الموجودين فيها فقط.

وبدأ " دوتيرتي" زيارته لتل أبيب مساء اليوم الأحد ، حيث أكد فور وصوله أنه سيطمئن على 76 ألف مواطن يعيشون فى إسرائيل.

وأوضح دوتيرتي (73 عاما) أن أجندة مباحثاته على رأسها الاطمئنان على وضع الفلبينيين ، قائلا " هناك وجود لوضع متقلب فى المنطقة وعلينا أن نتأكد أن مواطنينا يحظون بالرعاية الكاملة".

وسوف يلتقى دوتيرتى في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين، كما سوف يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون.