روسيا: نتحرك لإبرام اتفاقيات للإعفاء من تأشيرات الدخول مع كل دول العالم

أعلن وزيرالخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تتخذ خطوات لإبرام اتفاقيات للإعفاء من تأشيرات الدخول للزائرين من كل دول العالم.
وقال لافروف ، اليوم الإثنين فى خطاب أمام الطلاب والمحاضرين بفاعلية فى معهد للعلاقات الدولية بالعاصمة موسكو، : "إن الخطوات الثابتة الهادفة لإبرام اتفاقيات للإعفاء من تأشيرات الدخول مع كل الدول هى اتجاه مهم للغاية للسياسة الخارجية"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية (تاس(.
وأضاف وزير الخارجية الروسى :"أبرمنا بالفعل اتفاقيات كتلك مع نحو ثلث الدول التى نتعامل معها ، سهل ثلث آخر من الدول قيود التأشيرات بما سهل حياة مواطنينا الذين يسافرون للخارج" .. مؤكدا رغبة موسكو فى التحرك بشكل أسرع فى هذا الأمر.
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