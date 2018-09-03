روسيا: نتحرك لإبرام اتفاقيات للإعفاء من تأشيرات الدخول مع كل دول العالم

أ ش أ

أعلن وزيرالخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تتخذ خطوات لإبرام اتفاقيات للإعفاء من تأشيرات الدخول للزائرين من كل دول العالم.

وقال لافروف ، اليوم الإثنين فى خطاب أمام الطلاب والمحاضرين بفاعلية فى معهد للعلاقات الدولية بالعاصمة موسكو، : "إن الخطوات الثابتة الهادفة لإبرام اتفاقيات للإعفاء من تأشيرات الدخول مع كل الدول هى اتجاه مهم للغاية للسياسة الخارجية"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية (تاس(.

وأضاف وزير الخارجية الروسى :"أبرمنا بالفعل اتفاقيات كتلك مع نحو ثلث الدول التى نتعامل معها ، سهل ثلث آخر من الدول قيود التأشيرات بما سهل حياة مواطنينا الذين يسافرون للخارج" .. مؤكدا رغبة موسكو فى التحرك بشكل أسرع فى هذا الأمر.