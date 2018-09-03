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رئيس الوزراء اليابانى يؤكد حضوره منتدى اقتصادى إقليمى فى روسيا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:45 ص
رئيس الوزراء اليابانى يؤكد حضوره منتدى اقتصادى إقليمى فى روسيا شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الاثنين إنه سيحضر منتدى اقتصادى إقليمى يعقد فى مدينة فلاديفوستوك الروسية الواقعة فى أقصى شرق روسيا الأسبوع المقبل، وسيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن آبى قوله إنه يرتب أيضا لاجتماعات منفصلة مع الرئيس الصينى شى جين بينج ورئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك يون والرئيس المنغولى خالتاما باتولغا على هامش المنتدى الاقتصادى المقرر عقده خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجارى.

وأعرب رئيس الوزراء اليابانى عن عزمه دفع المحادثات بشأن الأنشطة الاقتصادية المشتركة على الجزر التى يسيطر عليها الجيش الروسى وتطالب اليابان بها قبالة هوكايدو خلال لقائه مع الرئيس الروسى.

وترى طوكيو أن هذه الأنشطة هى السبيل نحو حل الخلاف الإقليمى حول الجزر والتوقيع المحتمل لمعاهدة سلام ما بعد الحرب ، فى الوقت الذى تتطلع موسكو فيه إلى جذب الاستثمارات اليابانية إلى الجزر.

 

 


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شينزو آبى

اليابان

فلاديفوستوك




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