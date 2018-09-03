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رئيس العربية للتصنيع: الرئيس السيسى أمر بفتح معامل الإنتاج الحربى لطالب موهوب

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:04 م
رئيس العربية للتصنيع: الرئيس السيسى أمر بفتح معامل الإنتاج الحربى لطالب موهوب الفريق عبدالمنعم التراس
كتب زكى القاضى
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قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ان إطلاق برنامج الكلية الفنية العسكرية لتبني الموهوبين جاء برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "التراس"، في كلمة له على هامش حفل تكريم أوائل الثانوية العامة المنعقد حالياً بـ"العربية للتصنيع"، أن اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب الحالى، جاء له حينما كان يشغل "التراس" منصب قائد قوات الدفاع الجوى، وقال له إنه لديه شاب موهوب يسمى "جورج" من محافظة المنيا، وأنه يسبق عمره بكثير، ليجلس معه، ووالده ثم يبدأ تبنيه.

وأشار رئيس "العربية للتصنيع" إلى أن دكاترة من قوات الدفاع الجوى جلسوا مع "جورج"، وقيموه بأنه أكبر من عمره بـ20 عاماً، وكان يتحدث حينها فى النانو تكنولوجى،  فقام الفريق التراس بالاتصال بالرئيس عبدالفتاح السيسي عنه تليفونياً، ليقول لى: "ابعته للكلية الفنية العسكرية".

ولفت إلى أن "الفنية العسكرية" جاءت له بـ7 دكاترة، ثم كتبوا عنه تقرير بأنه سابق عمره بـ20 عاماً، ليوجه الرئيس بالإنفاق على جميع مراحل تعليمه من القوات المسلحة، وأن تتبناه الكلية الفنية العسكرية، وإقامته بالقاهرة.

وأكد أن "الرئيس" وجه بمساعدة وزارة الدولة للإنتاج الحربي بمساعدة "جورج" وفتح معاملها له، وبعدها بدأ برنامج تبنى المواهب في "الفنية العسكرية"، لافتا إلى أن "البرنامج" يضم الموهوبين والمتميزين لـ"الفنية العسكرية" دون التقيد بشروط الناحية الصحية أو الكشف الرياضى.

 

 

 

 

 
 
 

 


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