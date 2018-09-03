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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
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جون كيرى لا يستبعد الترشح لسباق البيت الأبيض 2020

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:02 م
جون كيرى لا يستبعد الترشح لسباق البيت الأبيض 2020 جون كيرى
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى لم يغلق الباب أمام السعى مجددا للترشح للرئاسة، بعد حوالى عقد ونصف على خسارته بفارق ضئيل أمام الرئيس جورج دبليو بوش عام 2004.

 

 وفى مقابلة فى قناة CBS News الأمريكية، رفض كيرى الذى مثل ولاية ماسوشستس  فى مجلس الشيوخ على مدار 28 عاما وكان وزيرا للخارجية فى الفترة الثانية لحكم باراك أوباما، أن يقول "لا" عندما سئل عما إذا كان من الممكن أن سترشح لسباق البيت الأبيض فى 2020.

 

 وقال كيرى "لا أفكر حقا بالأمر.. الحديث عن 2020 الآن هو إلهاء تام وإهدار للوقت.. فما نحن بحاجة للتركيز عليه الآن هو 2018"، فى إشارة إلى انتخابات التجديد النصفى المقررة فى نوفمبر المقبل.

 

  وبدلا من التكهن باحتمالات الترشح، قال كيرى إنه يخطط لدعم الحملة الانتخابية لديمقراطيين آخرين قبل الانتخابات النصفية. وأوضح قائلا " أعتقد أن العمل الأكثر أهمية الذى نستطيع القيام به الآن هو محاولة انتخاب أشخاص على أساس وطنى واستعادة القيادة التى تحتاجها البلاد".

 

وقد ظهر كيرى على شاشة القناة التلفزيونية لمناقشة مذكراته الجديدة التى تحمل عنوان Every Day is Extra.
 

 وكان كيرى قد خسر أمام بوش فى  عام 2004، وحصل على 252 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 286 لمنافسه الجمهورى. وكان هامش التصويت الشعبى بينهما ضئيل أيضا حوالى ثلاثة ملايين صوت أى حوالى 3%.

 

 وبعد خسارته، عاد كيرى إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، وفكر للترشح للرئاسة فى عام 2008،، وعندما أعلن قراره فى هذا الوقت اعترف أنه كان قريبا لدرجة تسمح له بالمحاولة مرى أخرى. لكنه رأى فى النهاية أن مجلس الشيوخ هو المكان الذى سيكون فيه أكثر فعالية فى معارضة السياسة الخارجية لإدارة بوش لاسيما فيما يتعلق بحرب العراق.

 

 


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