جنايات شبرا الخيمة تقضى بحبس 4 تجار مخدرات 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

القليوبية - نيفين طه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين ممدوح السيد، وأشرف جمال الدين، بأمانة سر عماد حلمى بمعاقبة 4 تجار مخدرات، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لكل متهم منهم لقيامهم بالاتجار فى المخدرات .

وترجع وقائع القضية، عندما وردت معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، تفيد بقيام 4 عاطلين بالاتجار فى المخدرات، وتم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يقومون بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول"، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهم "م أ ذ" و "أ س ى" و "ص أ ع" و "ع أ م" وبحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش والأقراص المخدرة، وتم تحرير محضر لهم، وإحالتهم للنيابة، فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فقضت المحكمة بحكمها السابق‎.