جامعة أسيوط تعلن نجاح إجراء حالتين لزراعة الكبد بمستشفى الراجحى الجامعى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن نجاح مستشفى الراجحى الجامعى للكبد فى إجراء حالتين جديدتين لزراعة الكبد، لتصل بذلك حالات الزراعة التى تم إجرائها حتى الآن 26 حالة، و ذلك بالتعاون مع فريق طبى متخصص فى زراعة الكبد من مستشفى عين شمس التخصصى برئاسة الدكتور محمود المتينى، وهو ما يعُد تكليل لجهود الكوادر المتميزة بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض و إداريين، بالإضافة إلى كونه تقدماً متميزاً فى ذلك المجال و دليلاً على قدرة مستشفى الراجحى على مواصلة برنامج زراعة الكبد والذى بلغت نسبة نجاح عملياته التى تمت 100 % و هو ما يمثل انفراداً جديداً لمستشفيات أسيوط الجامعية فيما تقدمه من خدمات صحية لمرضى الصعيد فى مختلف التخصصات الطبية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وحول تفاصيل العمليات أوضح الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحى الجامعى للكبد أن الحالتين تضمنت الأولى عملية زراعة كبد لسيدة مريضة تبلغ من العمر 48 عاماً بتبرع من ابنها البالغ من العمر 18 عاماً، أما الحالة الثانية فهى لرجل مريض يبلغ من العمر 63 عاماً وذلك بتبرع إبنه البالغ من العمر 21 عاماً، مشيراً أن المستشفى تحرص على توفير مناخ ملائم لجميع الحالات المرضية، وتمكين الأطباء ومقدمى الرعاية الصحية من القيام بواجباتهم على أكمل وجه كجزء من العلاج، مضيفاً أن جميع حالات زراعة الكبد يتمتعون بصحة جيدة و وظائف كبد سليمة.