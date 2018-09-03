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تموين الأقصر تحرر 10 محاضر لمحلات لم تلتزم بشروط الأوكازيون

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:15 ص
تموين الأقصر تحرر 10 محاضر لمحلات لم تلتزم بشروط الأوكازيون تموين الأقصر تحرر 10 محاضر لمحلات لم تلتزم بشروط الأوكازيون
الأقصر – أحمد مرعى
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وجه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة علي المحلات التجارية للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة للمواطنين وعرض سلع مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية شنت حملة على المحال التجارية مما أسفر عن تحرير 10 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بشروط الاوكازيون الصيفى ، والإعلان عن تخفيضات وهمية دون الحصول على تصريح من المديرية.
 
وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى" لعام 2018، حيث أكدت المديرية  على التزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة إدارات التموين الواقعة فى دائرتها محالهم التجارية، وتم التأكيد علي الجهات المشاركة فى التصفية أن تعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى عرضت به السلعة خلال الشهر السابق للتصفية.
 
 
تموين الاقصر تواصل حملاتها بالمحلات لمتابعة الاوكازيون
تموين الاقصر تواصل حملاتها بالمحلات لمتابعة الاوكازيون
 
 
 
 

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