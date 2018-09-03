"تعليم القليوبية" تبدأ تطبيق نظام البصمة فى الحضور والانصراف للموظفين

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن المديرية بدأت تطبيق نظام البصمة فى التوقيع بالحضور والانصراف بديوان المديرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص 6 أجهزة للبصمة للتوقيع لـ1500 موظف من العاملين بالمديرية بهدف ضبط حركة العمل وضبط الحضور والانصراف للموظفين بالديوان.

وأشار عجلان إلى أنه جارى تطبيق تلك الآلية فى جميع الادارات التعليمية ومن ثم تطبيقها فى المدارس بعد ذلك.

ويأتى تطبيق نظام البصمة عقب تركيب شبكة كاميرات مراقبة بداخل المبنى وخارجه لمتابعة حالة العمل وتأمين المبنى وكذلك تركيب 3 بوابات للكشف عن المعادن بمداخل المديرية وأيضا 12 بوابة فى 12 إدارة تعليمية.