تعرف على تفاصيل التعديلات الأخيرة لمواد المرأة والطفل بقانون العمل الجديد

كتبت إيمان على

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لإتمام مشروع قانون العمل الجديد فور بدء دور الانعقاد التشريعي الرابع وإرسالها للأمانه العامة، لإدراجه بأجندة الجلسة العامة، ويخاطب التشريع أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

ويرصد "اليوم السابع " أبرز ما جاء بالقانون الجديد فيما يخص مواد المرأة والطفل:

- منح المرأة إجازة "وضع" 4 سنوات وتستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات.

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل "ساعة" على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

-لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

- السماح بعمل الطفل تحت مسمى " تدرب وتدريب" من سن 13عام بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

- كما حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة.

- يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة .

- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

- يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.