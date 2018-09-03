video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.60%.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%،ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع صافى ربح "بايونيرز القابضة" إلى 641 مليون جنيه خلال 6 شهور

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة