تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.60%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%،ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13%.