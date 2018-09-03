تحذير من عاصفة على ساحل خليج المكسيك فى أمريكا مع اقتراب إعصار استوائى

رويترز

أصدر المركز الوطنى للأعاصير تحذيرا من عاصفة استوائية يوم الأحد فى أجزاء من ساحل خليج المكسيك فى الولايات المتحدة مع توقع وصول إعصار استوائى محتمل يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المنطقة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار الاستوائى سفن إلى حدود ولايتى فلوريدا وألاباما ليل الثلاثاء وأن يؤدى إلى سقوط أمطار تصل إلى 20 سنتيمترا فى بعض المناطق التى لا تزال تتعافى من أعاصير وقعت قبل عام.

وقال المركز الوطنى للأعاصير ومقره ميامى "قد يؤدى سقوط الأمطار إلى حدوث سيول، وأصدر أيضا تحذيرا من عاصفة استوائية فى منطقة نيو أورليانز وتحذيرا من سيول فى أجزاء واسعة من ساحل لويزيانا وصولا إلى منطقة هيوستون.

وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز يوم الأحد إنه قام بتفعيل فريق التعامل مع الأزمات كإجراء احترازى.

ولم تكن هناك أى مؤشرات على أن العاصفة قد أثرت حتى الآن على عمليات الطاقة فى منطقة خليج المكسيك.

وفى العام الماضى، ضربت الأعاصير تكساس وفلوريدا وبويرتوريكو، مما تسبب فى سقوط آلاف القتلى وحدوث أضرار بمليارات الدولارات وانقطاع واسع للتيار الكهربائى ودمار مئات آلاف المنازل.