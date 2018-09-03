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تأجيل محاكمة 11 متهما بسحل وتعذيب "زين العابدين" حتى الموت لـ5 ديسمبر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:34 م
تأجيل محاكمة 11 متهما بسحل وتعذيب "زين العابدين" حتى الموت لـ5 ديسمبر محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى عابدين، نظر أولى جلسات محاكمة 11 متهما بتهمة سحل الشاب "زين العابدين. ز" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور إلى جلسة 5 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
 
 
كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بإحالة 11 متهما بينهم 7 محبوسين و4 هاربين، فى واقعة سحل الشاب "زين العابدين. ز" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور، إلى محكمة جنايات الجيزة لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب اتهامات.
 
 
واستندت النيابة فى إعداد مذكرة الإحالة إلى اعترافات المتهمين فى التحقيقات، وتحريات المباحث حول الواقعة، فضلاً عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية، والذى اثبت تعرضه للضرب والتعذيب مما أسفر عن وفاته، وحدد بشكل مفصل طبيعة الإصابات التى لحقت به، والتى أدت لوفاته، كما استندت إلى أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، ونتائج تفريغ الكاميرات المنتشرة بمحيط الحادث.
 
 
يذكر أن التحقيقات كشفت أن المتهمين فى الواقعة والبالغ عددهم 11 اعتدوا على شاب يدعى "زين العابدين.ز" 32 عاماً بحى صفط اللبن بالجيزة، وسحلوه عارياً فى الشارع، ومثلوا به ما أسفر عن وفاته متأثراً بجراحه داخل المستشفى.
 
 
واعترف المتهم الرئيسى فى الواقعة "صابر.ا" -المحرض الرئيسى- وباقى المتهمين الثلاثة الأوائل (أقاربه)، بارتكابهم الوقائع المسندة إليهم، انتقاماً من المجنى عليه لتسببه فى إصابة ابنة الأول برش خرطوش فى عينها أسفر عن إصابتها بالعمى، والذى تسبب بدوره فى وفاتها نتيجة ملامستها سلك كهرباء عار، لعدم رؤيتها له.

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