تأجيل محاكمة المتهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة لـ 7 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، نظر محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لإفادة المحكمة بالجنحة السابقة للمتهم.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين رزق مصطفى محمد "ميكانيكى"، وشقيقتة أية مصطفى محمد، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "علياء أبو الدهب عبد الحليم"، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35٪، حيث ضربها المتهم الأول فى عينها اليمنى بعصى حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.