تأجيل محاكمة "أبو تريكة" بتهمة التهرب الضريبى لـ 24 سبتمبر

أجلت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثانى جلسات محاكمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة في القضية رقم 141 لسنة 2018، باتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات، لجلسة 24 سبتمبر لورود الإعلان.
وتغيب محامى محمد أبو تريكة عن ثانى جلسات محاكمته بتهمة التهرب الضريبى.
كانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة " أبو تريكة" لإعلان المتهم للحضور.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.
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