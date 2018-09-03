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بوريس جونسون ينتقد البريكست ورئاسة الوزراء البريطانية: أفكارك لا تحمل جديد

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:07 م
بوريس جونسون ينتقد البريكست ورئاسة الوزراء البريطانية: أفكارك لا تحمل جديد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون
أ ش أ
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ردت رئاسة الوزراء البريطانية على انتقادات وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بشأن البريكست .. قائلة : "إنه لم يقدم أى أفكار جديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى".

ووجه جونسون انتقادات لاذعة لاستراتيجية رئيسة الوزراء تريزا ماى للخروج من الإتحاد الأوروبى .. مشيرا الى أنها ستؤدى إلى تسليم الاتحاد الأوروبى 40 مليار استرلينى من أموال دافعى الضرائب ولن تؤدى إلا إلى انتصار الاتحاد الأوروبى.

وكان وزير الخارجية السابق قد غادر الحكومة تعبيرا عن رفضه ما بات يعرف بخطة "تشيكرز" التى اقترحتها تيريزا ماى والتى تعتمد على الإبقاء على علاقات تجارية واسعة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى بعد البريكسيت.

وقال جونسون فى مقاله بصحيفة (التليجراف) البريطانية إن بريطانيا دخلت معركة مستسلمة رافعة العلم الأبيض بسبب مقترحات "تشيكرز" الخاصة بماى لمواءمة معايير المملكة المتحدة بمعايير البضائع فى الاتحاد الأوروبى.

ومن جهته .. قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء للصحفيين : "إن البلاد بحاجة إلى قيادة جادة بخطة جادة والتى تقدمها حاليا رئيسة الوزراء"..مضيفا : "إن مقترحات التشيكرز هى الخطة الوحيدة الموثوقة القابلة للتفاوض التى تم طرحها".

وأضاف المتحدث "استقال جونسون بسبب خطة التشيكرز ، لا توجد أفكار جديدة فى هذا المقال للرد عليها ، ما نحتاجه فى هذا الوقت هو قيادة جادة بخطة جادة وهذا هو بالضبط ما تملكه البلاد مع رئيسة الوزراء وهذه خطة خروج بريطانيا".


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