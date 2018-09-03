انطلاق الدورة الثامن من "كتاب الفنان" بمكتبة الإسكندرية الأسبوع المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الاسكندرية انطلاق الدورة الثامنة من بينالى كتاب الفنان للعام 2018، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 10 سبتمبر 2018 فى تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعتى المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

و يشارك فى تلك الدورة 37 فنانًا مستقلون يمثلون أكثر من 14 دولة وجنسية مختلفة؛ وهم: الأرجنتين، وأيرلندا، وبولندا، وجمهورية مصر العربية، وسلوفينيا، وصربيا، والصين، والعراق، وكندا، والمجر، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، و يستمر البينالى والأنشطة المصاحبة حتى يوم 7 أكتوبر 2018.