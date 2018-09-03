اليمن يستنكر هجوم الحوثيين على ‏شاحنة تحمل مواد إغاثة فى الحديدة

استنكرت اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن، الهجوم الذى شنته ميليشيا الحوثى الانقلابية واستهدف شاحنة تحمل مواد إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمى فى محافظة الحديدة.
وذكرت اللجنة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن الميليشيا أقدمت على قصف شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لسكان مديرية التحيتا وقتلت سائقها.
وأكدت اللجنة أنها نبهت مرارا لمثل هذه التصرفات التى تقوم بها الميليشيا لإعاقة الوصول الآمن للمواد الإغاثية لمديريات التحيتا والدريهمى بصورة خاصة ومديريات محافظة الحديدة بصورة عامة، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على الوضع الإنسانى فى المحافظة.
من جانبه، حمل وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، الميليشيا الانقلابية مسؤولية إعاقة الوصول الإنسانى السريع إلى المحتاجين وقصف الشاحنات والسفن الإغاثية فى ميناء الحديدة، وتدهور الوضع الإنسانى فى المحافظة.
وأكد أن الاستهداف المستمر والمعتمد من قبل الميليشيا للشاحنات الإغاثية والفرق الميدانية للمنظمات خاصة المنظمات الأممية يضع الأمم المتحدة ومنظماتها أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية فى الدفاع عن موظفيها العاملين فى المجال الإغاثى والإنسانى فى اليمن.
ودعا الوزير، منسق الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندي، إلى إدانة هذا العمل الإجرامى والمخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية، ومخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكل انتهاكات الحوثيين بحق العمل الإغاثى، وعمل الحلول اللازمة والجادة لوقف هذه الأعمال والانتهاكات.
وأكد أن استمرار صمت منسقة الشؤون الإنسانية والمنظمات الأممية حيال هذه الإجراءات أمر مرفوض وغير مقبول، مطالباً المجتمع الدولى بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه معاناة أهالى محافظة الحديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالوقف الفورى لكل الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات بحق العمل الإغاثى.
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