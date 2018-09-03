اليمن يستنكر هجوم الحوثيين على ‏شاحنة تحمل مواد إغاثة فى الحديدة

عدن (أ ش أ)

استنكرت اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن، الهجوم الذى شنته ميليشيا الحوثى الانقلابية واستهدف ‏شاحنة تحمل مواد إغاثة تابعة ‏لبرنامج الأغذية العالمى فى محافظة الحديدة.‏

وذكرت اللجنة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن الميليشيا ‏أقدمت على قصف شاحنة تحمل مساعدات ‏إغاثية وإنسانية لسكان مديرية التحيتا وقتلت ‏سائقها.

وأكدت اللجنة أنها نبهت مرارا لمثل هذه التصرفات التى تقوم بها الميليشيا ‏لإعاقة ‏الوصول الآمن للمواد الإغاثية لمديريات التحيتا والدريهمى بصورة خاصة ومديريات ‏محافظة ‏الحديدة بصورة عامة، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على الوضع الإنسانى فى ‏المحافظة.‏

من جانبه، حمل وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، الميليشيا ‏الانقلابية ‏مسؤولية إعاقة الوصول الإنسانى السريع إلى المحتاجين وقصف الشاحنات والسفن ‏الإغاثية فى ‏ميناء الحديدة، وتدهور الوضع الإنسانى فى المحافظة.‏

وأكد أن الاستهداف المستمر والمعتمد ‏من ‏قبل الميليشيا للشاحنات الإغاثية والفرق الميدانية للمنظمات خاصة المنظمات الأممية ‏يضع ‏الأمم المتحدة ومنظماتها أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية فى الدفاع عن موظفيها العاملين ‏فى ‏المجال الإغاثى والإنسانى فى اليمن.‏

ودعا الوزير، منسق الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندي، إلى إدانة هذا العمل ‏الإجرامى ‏والمخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية، ومخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ‏بكل انتهاكات الحوثيين بحق العمل الإغاثى، وعمل الحلول اللازمة والجادة ‏لوقف هذه الأعمال ‏والانتهاكات.‏

وأكد أن استمرار صمت منسقة الشؤون الإنسانية والمنظمات الأممية ‏حيال هذه ‏الإجراءات أمر مرفوض وغير مقبول، مطالباً المجتمع الدولى بتحمل المسؤولية ‏الكاملة تجاه معاناة أهالى محافظة الحديدة، واتخاذ ‏الإجراءات اللازمة والكفيلة بالوقف الفورى ‏لكل الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات بحق ‏العمل الإغاثى.