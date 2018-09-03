الصدر والعبادى يشكلان أكبر تحالف حكومى فى العراق

بغداد (أ ف ب)

توصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، فى وقت متأخر الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان الذى انتُخب فى مايو.

ويضمّ هذا الائتلاف 177 نائبًا بحسب ما قال مصدر قريب من العبادى لوكالة فرانس برس، أى أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا فى الانتخابات التشريعية التى تمت مقاطعتها بشكل كبير وأعيدت عمليات الفرز فيها بسبب مزاعم بحصول تزوير.

وبالتالى فإنّ رئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته والمدعوم من الغرب والذى حلّ ثالثًا فى الانتخابات بحصوله على 42 مقعدًا سيتمكّن من الاحتفاظ بمنصبه.

ويعقد البرلمان العراقى الإثنين جلسته الافتتاحية والتى سيتم خلالها انتخاب رئيس له (يتعيّن أن يكون سنّيًا بموجب عرف)، بالإضافة إلى انتخاب نائبين اثنين لرئيس المجلس.

وبعد ذلك تكون لدى النواب مهلة من ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يحصل على ثُلثى الأصوات، وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.

وقد اطّلعت وكالة فرانس برس على نسخة من لائحة الموقعين على اتفاق تشكيل التحالف الحكومى الذى يضم خصوصًا القائمة التى حازت على أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات التشريعية وهى قائمة مقتدى الصدر المتحالف مع الشيوعيين (54 مقعداً).