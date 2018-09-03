السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

بكين- محمد الجالى





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته فى بكين، رئيس جنوب السودان "سيلفا كير"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس فى أعمال منتدى الصين - أفريقيا، الذى انطلقت أعماله اليوم .

وقال سامح شكرى وزير الخارجية فى تصريحات صحفية من بكين، أن اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات، فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن اللقاء شهد بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب السودان .

وشدد وزير الخارجية، على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في جنوب السودان، لتنعم بالتنمية وتعفيها من الصراع الذى شهدته، مؤكدا على وقوف مصر بجانب جنوب السودان وشعبها، وأن مصر تقدم كل سبل العون وتقديم المنح التدريبية للأشقاء فى جنوب السودان بكافة المجالات، ومنها التعليم والصحة والرى والزراعة.

وأشار شكرى، إلى العلاقات الجيدة التى تربط مصر بشعب جنوب السودان، بجانب وجود آفاق واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي طالما تحقق الاستقرار، لافتا إلى دعم مصر لخريطة الطريق السياسية التى تم وضعها، والاتفاق الذى تم صياغته، مشددا على استمرار مصر فى تقديم كل الدعم لجنوب السودان.