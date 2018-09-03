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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالحشيش والترامادول

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:36 ص
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالحشيش والترامادول حشيش - ارشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم " أمير.م"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش والترامادول، بدائرة قسم الخليفة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، وعضوية المستشارين حسن ابو الوفا وعبد العزيز حبيب، وأمانة  سر أيمن عبد اللطيف و محمد صابر.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم "امير .م " "عاطل"، تهمة حيازة وإحراز مخدرين الحشيش والترامادول بقصد الاتجار، فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
 

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