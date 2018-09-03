الخارجية الروسية تدعو أطراف النزاع فى ليبيا إلى وقف القتال

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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أطراف النزاع فى ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الفوضى.

وذكرت الخارجية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع فى ليبيا وفى العاصمة، وتأسف لأن الوضع فى هذا البلد لا يتجه نحو الاستقرار بل يميل إلى التفاقم.

وأضافت "أن موسكو تنظر بقلق كبير لاندلاع مواجهة جديدة فى طرابلس، وفى هذا الصدد ، تحث مرة أخرى جميع الأطراف الليبية على وقف الأعمال القتالية والإسهام فى استعادة الهدوء للعاصمة وضواحيها، واتخاذ جميع التدابير لمنع البلاد من الانخراط فى فوضى محفوفة بالعواقب الوخيمة على الدولة الليبية".