video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الروسية تدعو أطراف النزاع فى ليبيا إلى وقف القتال

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:49 م
الخارجية الروسية تدعو أطراف النزاع فى ليبيا إلى وقف القتال لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أطراف النزاع فى ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الفوضى.

وذكرت الخارجية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع فى ليبيا وفى العاصمة، وتأسف لأن الوضع فى هذا البلد لا يتجه نحو الاستقرار بل يميل إلى التفاقم.

وأضافت "أن موسكو تنظر بقلق كبير لاندلاع مواجهة جديدة فى طرابلس، وفى هذا الصدد ، تحث مرة أخرى جميع الأطراف الليبية على وقف الأعمال القتالية والإسهام فى استعادة الهدوء للعاصمة وضواحيها، واتخاذ جميع التدابير لمنع البلاد من الانخراط فى فوضى محفوفة بالعواقب الوخيمة على الدولة الليبية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميليشيات الإخوان فى ليبيا تقتحم السجون وتهرب 1000 سجين بطرابلس

جيش تشاد يقصف منطقة تيبستى أقصى شمال البلاد على الحدود مع ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفورى للمعارك فى ليبيا

ليبيا تعيد فتح معبر رأس جدير مع تونس

فرنسا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا تدين بشدة تصاعد العنف فى ليبيا

لافروف

روسيا

سوريا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة