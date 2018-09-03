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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:48 م
خالد صلاح
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الجزائر تعلن انخفاض ملحوظ فى أعداد الحالات المشتبه فى إصابتها بالكوليرا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:18 م
الجزائر تعلن انخفاض ملحوظ فى أعداد الحالات المشتبه فى إصابتها بالكوليرا الكوليرا - أرشيفية
أ ش أ
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قالت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم الاثنين : إن عدد المصابين بمرض الكوليرا شهد انخفاضا ملحوظا حتى أمس الأحد .. مشيرة إلى أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتها خلال الأيام الأخيرة لا يتعدى 6 حالات يوميا.

وأضافت الوزارة ، فى بيان لها اليوم ، : "إنه لم يبق فى المستشفيات للعلاج سوى 10 مرضى فى مستشفى بوفاريك فيما غادر بقية المرضى بعد مثولهم التام للشفاء".. مؤكدة أن الوباء يبقى حتى الآن محصورا على مستوى ولاية البليدة (شرق) فقط .

 

وأشارت إلى أن فرق وزارة الصحة ستبقى متأهبة حتى تحديد مصدر الوباء مشددة على الحفاظ على نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته الوزارة والذى يبقى سارى المفعول حتى القضاء النهائى على الوباء.

وطالبت الوزارة بضرورة احترام التدابير الوقائية ، خاصة المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والجماعية كشرط أساسى وضرورى للحد من انتقال العدوى والمتمثلة فى الغسل الجيد للأيدى بالصابون والماء النظيف عدة مرات فى اليوم خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة غذائية وبعد استعمال المرحاض مع غسل الخضروات والفواكه قبل استهلاكها.


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