الرئيسية حوادث الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ43 مواطن بالتجنس بجنسية أجنبية الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:04 ص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية كتب: محمد أبو ضيف إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإذن ل43 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل إسم فى الكشوف التالية: كما قرر الوزير إبعاد كاميرونى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار حركة المحافظين الجدد ونوابهم الجريدة الرسمية تنشر قرارا للسياحة بغلق شركتين تعملان بدون تراخيص أخبار الحوادث وزارة الداخلية الجنسية المصرية قانون الجنسية المصرية أخبار الحوادث اليوم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو) كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018 كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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