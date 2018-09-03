الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ43 مواطن بالتجنس بجنسية أجنبية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإذن ل43 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل إسم فى الكشوف التالية:

















كما قرر الوزير إبعاد كاميرونى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.