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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:32 م
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"التموين" تتعاون مع جامعة القاهرة فى تدريب عمال المديريات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:44 م
"التموين" تتعاون مع جامعة القاهرة فى تدريب عمال المديريات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تتعاون مع وزارة التموين لتدريب العاملين بمديريات التموين وإداراتها ومكاتبها التموينية لتنفيذ برنامج تدريبي على ثلاثة أيام بواقع 5 ساعات يوميًا؛ ليتم إلحاق 25 متدرب فقط في الدورة الواحدة.

وأضاف الخشت، خلال توقيع مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بروتوكولان تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، بهدف رفع كفاءة العاملين بالوزارة، صغر العدد إلى أن التعلم والتواصل يكون بشكل أكبر ويحقق نجاح أكبر في العدد الأصغر، في المقابل الأعداد الكبيرة تؤثر على فكرة التواصل وفكرة التعلم خاصة أن التعلم أصبح الآن ليس تلقيني بل قائم علي التعلم التفاعلي وهذا يؤدي لنتيجة لأن التعلم التفاعلي يصعب في حالة الأعداد الكبيرة ولكن يصبح ممكنا في الأعداد الصغيرة، وعدد 25 متدربا في الدورة هو عدد مناسب جدًا، خاصة وأن الدورة لا تكون مجرد فقط دورة تدريبية، ولكنها دورة سوف يعقبها امتحان بها نجاح ورسوب وهذا يضيف الجدية للدورة.

وتابع "الخشت"، أنه لابد من ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات الدولة المصرية والتحديات القومية وربطها بسوق العمل، قائلا: "نجتهد الآن بجامعة القاهرة لتصميم المناهج طبقاً لمواصفات سوق العمل، وفي إطار خدمة المجتمع والتنمية الشاملة قامت الجامعة بربط بين النشر العلمي للبحوث وأن تكون هذه البحوث تخدم القضايا القومية وترتبط هذه البحوث بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، والجامعة تمتلك 167 مركز في مختلف المجالات والتخصصات".

 

 

 


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