التضخم يسجل أعلى مستوى فى تركيا منذ 15 عام بـ18% خلال أغسطس

أنقرة (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9 % على أساس سنوى فى أغسطس ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو 15 عاما، بما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار مع تفاقم أزمة العملة.

وضعفت العملة التركية فور صدور البيانات، وهي أعلى قراءة سنوية منذ أواخر 2003. وصباح اليوم سجلت الليرة 6.6500 ليرة للدولار متراجعة أكثر من 1.5 % عن الإغلاق السابق.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3 % مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى تضخم نسبته 2.23 %.

وتراجعت الليرة نحو 40 % منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.