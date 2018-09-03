البيئة تنفذ معسكر كشفى بيئى بالبحر الأحمر قبل مؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة وفروعها الإقليمية تنفذ أنشطة متنوعة للتوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى، استعدادا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى المقرر عقده بشرم الشيخ نوفمبر 2018 .

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن الفرع الإقليمى بالبحر الأحمر نظم المعسكر الكشفى البيئى بمحافظة البحر الأحمر لأعضاء الكشافة بنادي سموحة الرياضي الاجتماعي بالإسكندرية وبالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية بالبحر الأحمر.

وتضمن المعسكر تنفيذ زيارات ورحلات ميدانية بمدينه القصير ومرسي علم، حيث تم تدريب الفريق على تركيب أنواع الخيام بأنواعها وأحجامها في أقل فترة زمنية وإكسابهم مهارات تنفيذ معسكر التخييم والتعرف على أهم موارد التنوع البيولوجى بمنطقة بئر العمبجى من نباتات برية وآثار الحيوانات البرية بالمنطقة وأنواع الصخور ومصدر المياه و ظاهرة الكهوف وكذلك التدريب على تسلق الجبال ،كما تم زيارة منطقة الحفريات والتعرف علي أهمية الحفريات والتتابع الرسوبي الموجود وأيضا تم زيارة منطقة الكثبان الرملية ومنجم الفواخير للذهب و منطقة بئر حمام كيلوباترا وكذلك منطقه وادي الحمامات للتعرف علي الآثار الموجودة.

كما تم خلال المعسكر زيارة محمية وادى الجمال والتعريف بموارد التنوع الببولوجي بها وأهمية شجر المانجروف كنظام بيئى كامل والتهديدات البشرية لهذا المورد والجهود المبذوله لحمايته إلى جانب زيارة منطقة الدلتا بالمحمية والتعرف على أهم موارد التنوع البيولوجى بها من نباتات برية وطيور وحيوانات برية.