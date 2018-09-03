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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "سياف لتأجير الطائرات" بقيمة 5.6 مليون دولار

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 05:00 ص
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "سياف لتأجير الطائرات" بقيمة 5.6 مليون دولار البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات لعدد 50 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون دولار خلال جلسة تداول الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات".
 
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر بنظام المناطق الحرة لعدد 26.2 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون دولار.
 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة دار المعمار جروب للاستثمار العقارى لعدد 275 ألف سهم بقيمة 27.6 مليون جنيه، وصفقة على أسهم الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية-ريجوا، لعدد 1.1 مليون سهم بقيمة 25.3 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى كمية التداول بسوق خارج المقصورة، 1.8 مليون سهم بقيمة 217 مليون جنيه.
 

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