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الإفراج عن ملياردير صينى بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية فى أمريكا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
الإفراج عن ملياردير صينى بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية فى أمريكا الشرطة الأمريكية
بكين (رويترز)
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اعتقلت سلطات ولاية مينيسوتا الأمريكية الملياردير ريتشارد ليو المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة التجارة الإلكترونية الصينية جيه.دى دوت كوم للاشتباه فى ارتكابه جريمة جنسية لكن السلطات أطلقت سراحه فى وقت لاحق.

وقالت الشركة، المدعومة من شركات وول مارت وجوجل وتينسنت هولدينجز الصينية، فى بيان اليوم الأحد أن ليو اتهم خطأ بارتكاب جريمة ووصفت الاتهام بأنه زائف.

وأضافت "أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة سألت الشرطة فى مينيسوتا السيد ليو فيما يتصل باتهام لا أساس له".

وتابعت الشركة "سرعان ما قررت الشرطة المحلية أنه لا أساس للادعاء ضد السيد ليو ومن ثم صار قادرا على مواصلة أنشطته كما كان مقررا من قبل".

ولم توفر الشركة مزيدا من التفاصيل كما لم تتمكن رويترز من التواصل مع ليو حتى الآن.

ووفقا لموقع قائد شرطة مقاطعة هينيبين، جرى اعتقال ليو قبل منتصف ليل الجمعة بقليل بالتوقيت المحلى وأطلق سراحه فى الرابعة من مساء أمس السبت. لكن الموقع أشار إلى أن الإفراج عنه تم مع وضعه قيد التحقيق.

وقال جون إيلدر المتحدث باسم إدارة الشرطة فى منيابوليس إن التحقيق لا يزال جاريا لكنه لم يوفر مزيدا من التفاصيل عن اعتقال ليو.

وأضاف لرويترز اليوم الأحد "لا نعلم ما إذا كانت ستوجه إليه اتهامات لأننا لم نستكمل التحقيق بعد".

 


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