الإعدام شنقاً للمتهمين بقتل مواطن لسرقته بدار السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمان بالإعدام شنقاً، لاتهامهما بقتل مواطن بدائرة قيم دار السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي النمر، وعضوية المستشارين محمد حسني العالم وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين شريف فاروق "مندوب مبيعات"، وأحمد سعيد " مساعد ممرض، بقتل المجني عليه سامح نبيه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتله وقاما باستدراجه لمحل سكن المتهم الثاني، وما أن ظفرا به حتي عاجله المتهم الأول بعدة ضربات وأطبق المتهم الثاني علي عنقه مستخدما في ذلك "حزام" لخنقه، قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، كما قام المتهمان بسرقة المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.