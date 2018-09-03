الأونروا ترفض اتهامها بالفساد المالى والإدارى

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أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول عن رفضه اتهام الوكالة بالفساد المالى والإدارى.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" سامى مشعشع - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الاثنين - إن " المفوض العام وجه رسالة للاجئين الفلسطينيين أكد خلالها أن عمليات وكالة الغوث ستستمر بالرغم من قرار الولايات المتحدة بوقف دعمها المالى " .

وأضاف أنه"سيتم الاجتماع نهاية الشهر الجارى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة السويد واليابان والمجموعة الأوروبية والأردن للبحث فى ترجمة الحشد السياسى المناصر للأونروا إلى دعم مالى لسد الفجوة التمويلية نتيجة لوقف الولايات المتحدة دعمها المالى للوكالة " .

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا قد وصف قرار واشنطن بوقف تمويل المنظمة بأنه ذو دوافع سياسية، رافضا تفسيرات أمريكا للقرار بأنه مرتبط بكيفية إدارة المنظمة.