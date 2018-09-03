الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية فى طرابلس بليبيا

أ ش أ

دعت الأمم المتحدة كافة الأطراف المسلحة نيابة عن المجتمع الإنسانى فى ليبيا، إلى الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية فى المناطق السكنية، واستئناف محادثات وقف إطلاق النار .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا ماريا ريبيروا فى قولها إنه يجب على الجميع الالتزام بموجب القانون الإنسانى الدولى لضمان سلامة المدنيين والمرافق المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة .

وأعربت عن قلقها إزاء سلامة النازحين واللاجئين والمهاجرين فى طرابلس ، لافتة إلى أنها تعمل مع السلطات على توفير المساعدات الإنسانية حيثما دعت الحاجة .