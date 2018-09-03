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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:41 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية فى طرابلس بليبيا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:16 م
الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية فى طرابلس بليبيا ليبيا
أ ش أ
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دعت الأمم المتحدة كافة الأطراف المسلحة نيابة عن المجتمع الإنسانى فى ليبيا، إلى الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية فى المناطق السكنية، واستئناف محادثات وقف إطلاق النار .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا ماريا ريبيروا فى قولها إنه يجب على الجميع الالتزام بموجب القانون الإنسانى الدولى لضمان سلامة المدنيين والمرافق المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة .
وأعربت عن قلقها إزاء سلامة النازحين واللاجئين والمهاجرين فى طرابلس ، لافتة إلى أنها تعمل مع السلطات على توفير المساعدات الإنسانية حيثما دعت الحاجة .

 

 


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